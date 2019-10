Un investigador paranormal nos cuenta cómo es su trabajo

Alfonso Herrera Hernández es un médico cirujano que en sus ratos libres se dedica a resolver fenómenos paranormales. Sin duda dos profesiones muy apartadas entre sí, pero que Alfonso ha logrado fusionar a la perfección. Desde hace casi tres años, al lado de Ismael Vázquez, Eleodoro Hidalgo, Roberto Enrique y Alanís Hernández, este médico veracruzano creó en noviembre de 2016 la página de Facebook “Misterios de Veracruz – Investigadores paranormales” en donde reciben casos extraños y se dan a la tarea de investigarlos.

Fue el contacto con los pacientes lo que hizo que Alfonso se interesara por estos fenómenos, él mismo nos cuenta que los testimonios que ha escuchado y lo que le ha tocado vivir lo ha acercado más a este tema: “Yo he visto y he documentado cosas. De una forma objetiva y verificable tomamos fotos y video. Nosotros compartimos lo que podemos para demostrar que no somos una página que toma la información de otros portales”. La página cuenta ahora con más de 71 mil seguidores y es actualmente la página de investigación paranormal más grande del estado.

El equipo de Alfonso trabaja desde el municipio de Vega de Alatorre, los casos que a diario llegan a su correo son de personas que reportan sus experiencias y de acuerdo a la disponibilidad del equipo deciden si tomarlos o no. “Si es un lugar que nos reportan, de forma gratuita vamos, grabamos con nuestro equipo especializado e investigamos”, asegura Alfonso. El equipo paranormal se pone a trabajar, claro, en su tiempo libre, pues además de que no cobran por sus servicios, realizan esta actividad como un hobby o “una labor altruista”, en palabras de Herrera.

Y es que, si hay algo en la cultura mexicana que siempre va a estar presente es la curiosidad por estos temas. Alfonso está muy interesado en los relatos de las personas, pues cree que todo lo que se cuenta son evidencias de experiencias que llegaron a suceder. Así, con un equipo de cámaras de visión nocturna de alta resolución, una cámara de espectro infrarrojo, cámaras fotográficas y sensores de campos electromagnéticos como el “Ghostmeter”, van a los lugares donde hay testimonios paranormales a grabar y posteriormente analizar para así dar un veredicto de lo que realmente sucede. Habitualmente acuden en las noches porque es más fácil detectar la actividad con las cámaras que poseen, sin embargo, nos cuenta que si hay testimonios de que algo sucede durante el día, lo investigan, “el objetivo es atender los reportes de las personas que hayan sufrido la experiencia”, cuenta.

Uno de sus más grandes casos fue el de la Escuela Normal de Perote, un edificio abandonado desde 1979 que fungió como escuela normal para maestros y que ahora está en ruinas. Se dice que en el interior del lugar se realizan misas negras organizadas por “Wikas”. En su página están documentados fotografías y videos que pudieron tomar. “Cuando un lugar está deshabitado algunas personas o espíritus permanecen ahí apegados”, explica Alfonso. Otro caso que recuerda es el de una casa abandonada en el fraccionamiento La Herradura en Xalapa, en donde muchas personas ofrecían servicios de magia negra. “El día que fuimos a investigar acababan de realizar un acto, había un pentagrama en el piso y restos de fotografías y ropa”, nos cuesta. Además, al momento de revisar las evidencias le sucedió algo terrorídico: “a la hora que me retiro de la zona y comienzo a examinar me encuentro con un rostro blanco, es todo parte del oficio”, relata muy tranquilo.

A diferencia de otras páginas, ellos no realizan rituales ni invocaciones, pues se acercan a este tema con el respeto y la seriedad que se merece. “Vamos, grabamos y hacemos algo que se llaman ‘sesiones de registro electrónico de voz’ en las cuales con el Ghostmeter y con grabadoras hacemos preguntas y cuando detectamos alguna actividad con los aparatos lo marcamos. Cuando detectamos una mujer, un hombre o un niño vemos si los podemos ayudar”, explica el médico. Alfonso además nos aclaró que así como hay casos en los que se comprueba que en realidad sucede algo paranormal, también le ha tocado desmentir y encontrar la verdad detrás de la leyenda urbana. A los lugares a los que ingresan lo hacen con las autorizaciones correspondientes y siempre estando al pendiente de la situación.

Dentro de sus próximos proyectos se encuentra una excursión al famoso Reino Mágico, en donde se reportan varias apariciones paranormales. Por ahora planean aumentar sus seguidores y realizar más especiales en diferentes locaciones de Vega de Alatorre. Así que no puedes pasar la oportunidad de visitar la página “Misterios de Veracruz – Investigadores Paranormales”, también puedes escucharlos en la radio local de Vega de Alatorre y los municipios allegados. En su página encontrarás fotografías y video de los casos en los que el equipo ha trabajado. Finalmente Alfonso invitó a enviarles mensaje, “Si ustedes conocen una leyenda urbana o lugar al que podamos tener acceso, seguro nos gustaría que nos lo enviaran”.

