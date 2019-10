Pedro Sola alarma a sus seguidores con mensaje en Twitter

Pedro Sola sin duda es el conductor más querido de la televisión. El “Tío Pedrito” no solo es pieza importante de Ventaneando, también se ha hecho con una gran base de fanáticos que en las redes sociales lo sigue por su el contenido que comparte.

Recientemente Sola alarmó a sus seguidores con un mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter, en donde informó que no se sentía muy bien y despertó la intriga.

Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien. — Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019

Las respuestas no se dejaron esperar en donde le mandaron mensajes diciéndole que no se preocupe y se sienta mejor. Muchos incluso le pidieron que no les vaya a “dar un susto”.

Y es que, el conductor es muy querido por los internautas, quienes se divierten con sus memes y videos.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de El Universal.