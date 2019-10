Lucía Méndez y Dulce aclaran por qué se rieron en el homenaje a José José

Lucía Méndez y Dulce decidieron hacer frente a la polémica que se generó en redes sociales luego de que se difundieron unas imágenes de ambas riendo en la guardia de honor a los restos de José José en Bellas Artes.

A través de un video que circula en Instagram, la protagonista de telenovelas como Tres Veces Sofía y Colorina explicaron el motivo de su conducta para que no se prestara la imagen a malas interpretaciones.

Yo y mi amix en el funeral de la que nos caía mal… #LuciaMendez pic.twitter.com/VOMeU2lBs3 — Caballero Sad (@caballero_122) October 10, 2019

“Cuando yo llegué al féretro con mi comadre, Dulce, yo le hablé a José José como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo, y le dije: José, de verdad que vale madre todo, no importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo José, elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pones aprehensivo, yo te conozco que eres muy sensible, por favor que tu espíritu esté contento porque te lo mereces, y vale madre todo; entonces mi comadre se rió”, relató la actriz.

Dulce coincidió en el deseo de que el espíritu del “Príncipe de la Canción” deje atrás los problemas terrenales y descanse en paz, destacando que le causó gracia cómo lo dijo Lucía Méndez.

“Me reí porque ella es muy simpática. Lucía es una de las personas más simpáticas que yo conozco, sí lo eres, comadre. Eres muy introvertida (sic) y eres muy espontánea y dices las cosas como son […]. Entonces mi comadre dice, ‘que te valga madre todo, vete a cantar al coro celestial, Pepe. A ti todos los problemas de aquí, que te valgan madre. Entonces me dio risa, pero una risa por la simpatía con que ella le hablaba José José, en ningún momento una burla”, confesó.

Las cantantes se mostraron molestas por las críticas recibidas, pues aseguraron que todos sus actos fueron con buena fe.

