Los restos de José José no estuvieron en su homenaje

En la ciudad de Miami se realizó el primer homenaje a ‘El Príncipe de la canción’, ahí algunos de sus seguidores pudieron despedirse del cantante.

Durante el primer homenaje que se realizó el domingo 6 de octubre en la ciudad de Miami a José José, el féretro del cantante estuvo presente para que el público pudiera despedirse del cantante, después de que terminó la ceremonia se comenzó a especular que las personas fueron engañadas ya que los restos de ‘El Príncipe de la canción’ no estaban ahí.

Según el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que una de las personas que cargó el féretro del intérprete notó que no pesaba mucho y al externar su sorpresa por este motivo, le revelaron que el cadáver del artista no estaba dentro del féretro, “La persona dice: ‘Estaba muy delgadito ya José José porque esto no pesa’, y le dijeron ‘No, es que no estaba José José’”, dijo.

Además, el conductor informó que el cuerpo del fallecido cantante siempre estuvo en la morgue, “José José no estuvo en el homenaje, continuaba en el congelador de la morgue porque había una orden incineración, de cremación; es decir, que fue un engaño a todos los Estados Unidos, a todo México, a los fans, porque nunca sacaron a José José de la morgue”, confesó.

