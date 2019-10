Los encuentros amorosos de Belinda y Lupillo Rivera

La relación entre Belinda y Lupillo Rivera fue una noticia que tomó por sorpresa a los fans de la cantante. No solo por la diferencia de edad, sino porque muchos no podían creer que tuvieran algo en común. Y si bien en su momento Lupillo aseguró que no ocurrió nada entre ellos, ahora se sabe lo contrario, pues el hermano de Jenni Rivera finalmente confesó y dijo toda la verdad.

Varios paparazzi en Internet se han encargado de compartir los momentos de sus encuentros y en un video mostraron que los famosos se reunían por las noches.

Lupillo acudía al hogar de la cantante para después regresar a su hotel, en el video compartido en Youtube se muestra lo que él hacía para estar con ella.

Fue en el programa que Chisme no Like que Lupillo contó toda la verdad y confesó que Belinda fue una de las mujeres que más ha amado, por desgracia no se pudo hacer más.

