Los Derbez estrenan nueva serie al estilo reality show

Eugenio Derbez continúa con sus proyectos con Amazon Prime Video y lanzará una nueva serie al estilo reality show en la cual mostrará las vacaciones que al lado de toda su familia realizó a inicios de año.

Lleva por nombre De viaje con los Derbez y seguirá la propuesta de los cánones de otros realities; Eugenio Derbez llevará la batuta y el resto mostrará que no todo es felicidad en la familia.

Estará disponible a partir del 18 de octubre, aún no se conoce la cantidad de episodios que tendrá en total ni la duración de cada uno de estos, aunque se espera una temporada no mayor a 10 capítulos.

La última vez que Eugenio Derbez colaboró con Amazon Prime Video fue con el proyecto LOL: Last One Laughing, un concurso de comediantes que no tuvo la respuesta esperada, pues en redes sociales recibió muchas críticas.

Con información de SDP.