Blond Hair para este invierno al estilo de las celebridades

Encuéntrate a ti misma este fin de año, arriésgate a tomar las decisiones que pospusiste durante meses. Es tiempo de que “cierres siglos y abras nuevos”, cambiar tu hair style en esta última temporada te puede ayudar incluso, a lucir más moderna. Te presentamos las tendencias en blond hair que reinarán durante el invierno 2019 y el comienzo del 2020.

Del golden blonde de Jennifer López al platino de Cara Delevingne, pasando por el cream soda de Gigi Hadid y el caramelo de Kate Middleton: aquí tienes 8 estrellas de las cuales te puedes inspirar para no pasar desapercibida en las siguientes celebraciones.

Cara Delevingne

Tal vez fue Daenerys, la madre de dragones, quién inspiro el frosty blonde de Cara Delevingne, un versión friísima del platino. Cara usa el color junto a un corte redondo y desenfadado.

Zoe Kravitz

El banilla blonde, en este caso la famosa Zoe Kravitz lo usa con diferentes tonos de dorados, ella siempre impone tendencia en cuanto a estilos de cabello se trata. El corte es arriesgado pero asienta bien, este look te puede servir si quieres lucir al cien accesorios como aretes, gargantillas y vestidos escotados.

Reese Whiterspoon

El rubio champagne de Reese Whiterspoon, es una oda desde la película “legalmente rubia”. La actriz en esta ocasión lo lleva en el clásico peinado de lado con ondas. Seguro para las cenas y fiestas decembrinas te hará sobresalir entre todas.

JLo

Este año vimos a la hermosa cantante latina lucir un golden blonde que nos fascinó, el cabello súper lacio a la altura de los hombros en un corte simétrico con las puntas hacia a dentro.

Rosie Huntington-Whiteley

El rubio de la modelo británica Rosie Huntington-Whiteley siempre es una inspiración, lo usa en tono natural. La verdad es que su cabello es tan fino que cualquier peinado le asienta fabuloso.

Blake Lively

Puedes jugar también con la temporada al estilo de Blake Lively, su beach blonde trae lo cálido de la playa a las fiestas de invierno. Poéticamente se puede decir que es un rubio bañado por el calor del sol al estilo California.

Gigi Hadid

El estilo que usa Gigi Hadid se llama Cream Soda Blonde porque mezcla tonos fríos y tonos cálidos para crear un efecto tan singular como el que luce la súper modelo.

Kate Middleton

Kate Middleton es muy consistente en su estilo, tanto en el corte como en el color. Un discreto tono caramelo la acompaña siempre.

Si quieres cambiar tu look, pero no ser muy radical puedes optar por un tono similar y lucir elegante pero increíble. No le pienses mucho y atrévete adoptar un nuevo estilo, recuerda que los cambios siempre son buenos.

