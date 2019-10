La dura discusión que protagonizaron los hijos de José José

View this post on Instagram

¿Será llevado a MEXICO José José? Ayer no postee en mis redes nada sobre la controversia en torno a los restos de Jose José por ser el día de su servicio religioso en Miami. Hoy quiero dejar claro la información que ha llegado a mis manos hasta ahora (sábado AM)y que continúa cambiando. Nos sorprendió a todos la noticia revelada en @alrojovivo por allegados a Jose Jose de que el cantante no seria sepultado en su natal MEXICO y,que por temor de la viuda de que no le devolviesen el cadaver, posiblemente los restos no serían llevados a MEXICO para un homenaje póstumo. Esa revelación,como es natural, causó un gran descontento entre la comunidad mexicana y provocó que las partes anoche tuviesen que reunirse de emergencia en busca de un acuerdo. Según fuentes allegadas, la reunión de anoche entre los 3 hermanos fue tan explosiva que en un momento dado hubo que llamar a la policía y un agente tuvo que permanecer en la sala para procurar que no se fuese fuera de control. Al concluir la reunión, entrada la noche,acordaron colaborar y evitar los ataques. También hay informes de que hoy se están gestionando contratos para llevar el cuerpo o las cenizas (la cremación es una fuerte opción) a MEXICO con promesa de devolución. Así que el asunto parece estar en vías de resolverse. . . . #joséjosé