José Joel niega apoyo de Sergio Mayer en Miami: “Estás mintiendo”

Tras la muerte de José José, se desató toda una polémica familiar que involucró a políticos mexicanos. Uno de ellos fue Sergio Mayer, quien se trasladó a Miami supuestamente a fortalecer la negociación entre los hijos del Príncipe de la Canción. Sin embargo, contraria a la versión del diputado federal, José Joel, primogénito del cantante, asegura que Mayer no ayudó en nada durante su estancia en la ciudad de Florida.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados había dicho que viajaría “como un representante de Relaciones Exteriorespara trabajar con ellos (la familia) y fortalecer la negociación”. Incluso aseguró que por un lado mantenía comunicación con Laura Núñez y por el otro con las Saras.

“Estás mintiendo”, la versión de José Joel

Hace unos días José Joel habló con varios medios de comunicación sobre la nula comunicación de parte de su hermana menor, además aclaró que no le interesa la herencia y aprovechó para desmentir la supuesta ayuda que recibieron de Sergio Mayer en Miami.

“Este hombrecito Mayer se la ha pasado pavoneándose”, dijo en el programa de radio de Maxine Woodside. “Te quiero decir que en ningún momento tuvimos contacto con él, Marysol o yo, jamás cruzamos palabra con él”, condenó. Salió a decir que ‘lo logramos’… lograste, ¡nada! Fue a presentarse al funeral de jeans y camiseta, como gallinita ciega, a ver quién lo peleaba. Todas estas mentiras que ha dicho, están de por medio para ver qué está pasando con las regalías”.

En el programa De primera Mano y Sale el Sol José Joel aclaró que quien realmente fungió como intermediario fue el Consulado de México y el empresario Jorge Reynoso. Además, por si fuera poco reveló que Sergio Mayer ni siquiera reconoció a Marysol Sosa en el funeral “¡De ese tamaño fue su ayuda! Si vas por lo menos sabes quién es”, aseguró.

“Yo sé que se la ha pasado diciendo que gracias a él (llegaron parte de las cenizas) y desgraciadamente no fue así. Y Sergio, lo sabes que no fue así. Y si estás mintiendo de eso, puedes estar mintiendo de otras cosas, no te pongas la soga al cuello”, dijo José Joel, refiriéndose al escándalo por el supuesto cobro de regalías digitales del Príncipe que realizaba el diputado.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Infobae.