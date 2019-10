José Joel confesó que su papá le tenía miedo a Sarita

Según el primogénito del fallecido cantante su media hermana tenía dominado a José José.

Todavía siguen saliendo a luz cosas sobre la relación que había entre José José y sus hijos José Joel, Marysol, Sarita, quien esta última resultó ser todo una villana, sus medios hermanos los dos primeros mencionados, se han encargado de revelar varias anécdotas donde demuestran el lado perverso de la menor, como el de tener dominado a su padre, tanto que el propio interprete de Almohada le tenía miedo a su hija.

Durante la entrevista que concedió José Joel al programa ‘De Primera Mano’ confesó que en una de las últimas veces que vio a su padre en un hospital de Miami vio el pavor que le tenía José José a Sarita, “Empezamos a platicar, le empezamos a hacer notar lo que había pasado de ‘papá cómo es posible que te fuiste como te fuiste, ya no hablaste ni con tu compañía disquera ni con tu doctor, ¿qué está pasando? ¿qué te está diciendo esta niña?’. Con una carita muy asustada, muy confundido, no sabía si hablar o no hablar”, comentó.

Además, el primogénito de ‘El Príncipe de la canción’ dijo que Laura Núñez quien fuera representante y asistente de José José por muchos años, también se percató del hecho, “Así se nos fue la hora y media y chin que llega la niña. Ahora lo puedo decir, la cara de susto de mi papá. Era de ‘qué puedo decir, no puedo decir, qué hago, qué no hago’. Sí claro (lo tenía dominado)”, dijo.

Desde ese entonces José Joel tuvo conocimiento que Sarita Sosa había realizado una lista con las personas que no podía visitar a su padre y que pudo confirmar que tanto él como su hermana estaban ahí, por lo que ya no pudieron ver al fallecido cantante.

José Joel desenmascara a 'las Saras' y a Sergio Mayer; y nos cuenta cómo llegó a pensar que las cenizas de su papá #JoséJosé no venían en el féretro. Ve más de la entrevista #DePrimeraMano👌: https://t.co/TQxAwSCYQm pic.twitter.com/8GL0gb7Q4C — De Primera Mano (@deprimeramano) October 18, 2019

Con información de De Primera Mano.