Hijo de Ron Ely, actor que interpretó a ‘Tarzán’, asesina a su madre

Valerie Lundeen Ely, esposa del actor Ron Ely, conocido por dar vida a Tarzán en la serie de televisión de los años 60, fue apuñalada por su hijo.

Ocurrió en California, las autoridades estadounidense recibieron la llamada de emergencia y al llegar al lugar se encontraron con una terrible escena: la mujer de 65 años estaba muerte con múltiples heridas provocadas por un arma blaca.

Las autoridades identificaron a Cameron Ely como el principal sospechoso y tras uno búsqueda lo encontraron afuera de la casa. Al contemplarlo una amenaza, los policías tuvieron que abrir fuego y terminaron con su vida.

“Los agentes registraron la residencia y el área circundante en busca de Cameron Ely. Durante la búsqueda se localizó al sospechoso afuera de la casa. Representaba una amenaza y en respuesta cuatro agentes dispararon sus armas de servicio al sospechoso hiriéndolo fatalmente”, señaló la policía local en un comunicado.

‘TARZAN’ HOME DEATHS: Santa Barbara authorities responded to a call at the home of actor Ron Ely – who once played "Tarzan" – with Ely's wife fatally stabbed and the alleged suspect, their son, killed by responding officers. @KaynaWhitworth reports. https://t.co/Hay69zhrU9 pic.twitter.com/2bC93IGNd2

