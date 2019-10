Ex de Maluma revela por qué se separó del colombiano

View this post on Instagram

Después de aproximadamente dos años de noviazgo, Maluma y Natalia Barulích han terminado😱💔. Esta noticia la confirmó la modelo que decidió explicar las razones de su separación, a través de un comunicado oficial que se dio a conocer en un famoso portal de web. — "Amo mucho a Juan Luis, pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras, para poder seguir creciendo como artistas e individuos", expresó en el comunicado emitido a través de Page Six. — El cantante colombiano confirmó la ruptura a su manera, decidió eliminar las fotos en las que salia con ella de sus redes sociales. Ahora, existen rumores de que el colombiano está saliendo con la modelo Winnie Harlow, pero hasta los momentos son solo chismes, ya que ninguno de los dos ha asegurado nada🤔. — ¿Crees que es necesario borras las fotos con tu ex pareja al terminar la relación? — #Maluma #NataliaBarulich #Colombia #Musica #WinnieHarlow #Celebridades #Ruptura #Actualidad #OceanDriveVenezuela #ODVenezuela #RevistaOceanDrive #OD