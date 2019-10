Eugenio Derbez reconoció que le da miedo viajar a México

Durante una reciente entrevista con el programa El gordo y la flaca, el actor Eugenio Derbez confesó que tiene “un poquito de temor” cuando viene de visita a México por la inseguridad que se vive actualmente.

Y es que, pese a que el actor se muestra orgulloso de la tierra en que nació, dice que las cifras de inseguridad cada vez están más altas, incluso una vez estuvieron a punto de asaltarlo; “Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad”.

Las declaraciones del cómico causaron gran controversia entre sus seguidores, mientras uno lo apoyan y aseguran que tiene razón, otros tomaron esto como que “ya se le subió la fama” y criticaron que niegue sus raíces.

Los Derbez ahora se encuentran en la promoción de su reality show De viaje con los Derbez que se transmitirá a través de Amazon Prime Video y mostrará las aventuras que tuvo la famosa familia durante su viaje a Marruecos.

