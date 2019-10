Chyno Miranda trae a Veracruz su más reciente éxito, “Cariño Mío”

El cantante se presentará el día de mañana en Barezzito donde tocará canciones como “Mi niña bonita” y “Andas en mi cabeza”.

Con gran entusiasmo Chyno Mirada acudió a las instalaciones de El Dictamen para invitar al público de Veracruz a su más reciente presentación, que se llevará acabo el día 11 de octubre en Barezzito. El cantante tocará su más reciente éxito “Cariño Mio”, y no puede esperar para emocionar a todos sus fans veracruzanos: “Estaré haciendo un gran concierto, estoy muy contento de poder compartir con el público. Voy a estar cantando canciones muy emblemáticas como “Mi niña bonita”, “Tu angelito”, “El Poeta” y por su puesto mis nuevas canciones “Quédate conmigo” y “Cariño Mío””, comentó.

A dos años de haberse lanzado como solista, Chyno Miranda, se muestra muy emocionado por la respuesta del público con su música. Ahora se encuentra promocionado su más reciente sencillo “Cariño Mío”, el cual viene en su primer álbum. “Lancé mi nuevo álbum hace tres semanas, contiene 17 canciones, unas colaboraciones espectaculares como JBalvin, Zion & Lennox, Farruko, Mau y Ricky, Wisin, Gente de Zona, le imprimí todo el cariño del mundo durante dos años”, reveló.

Para Chyno el haber grabado con estos grandes artistas de la música urbana ha sido un gran privilegio. “Me da una satisfacción muy grande saber que todos son amigos, son personas que respeto; todas las colaboraciones se dieron de la admiración y respeto mutuo, no hubo un negocio disquero, por lo que ha hecho que este disco tenga una energía muy bonita”, comentó.

Además, el cantante de 34 años compone sus canciones, baila, produce, pero le hace falta cumplir un sueño: “Me falta un sueño que es dirigir videos, en un futuro me gustaría dirigir mis propios videoclips, todavía estoy estudiando mucho para hacerlo”, reveló.

El cantante de origen venezolano ahora se encuentra más que feliz, y parte de esa felicidad se debe a que hace seis meses se convirtió en papá, toda esa energía se ha visto reflejada en su música, “Sabía que nos iba ir bien, pero no tan bonito y que la gente iba a recibir este disco con tanto cariño, en este álbum me estoy reencontrando con la música tropical urbana, me hacía falta el merengue, que son mis raíces tropicales”, afirmó.

Ahora Chyno Miranda se encuentra visitando 13 ciudades de la República Mexicana, está muy agradecido con el público del país a quien describe como muy apasionado por la música, es algo que significa mucho para el cantante, quien también estará en algunas ciudades de Sudamérica, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela.

