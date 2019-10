Belinda sorprende a cocineros y les canta ‘México lindo y querido’

View this post on Instagram

Que bello ser eres @belindapop ♥️ 🇲🇽 Durante su cena en un restaurante de Los Angeles Belinda se tomó el tiempo de entrar a la cocina de sorpresa cantando para los Mexicanos . . . #singer#model #actress #belinda#l4l#f4f#queen#photography#beautiful#famous#music#bella#cute#pretty#mexico#losangeles#celebrity