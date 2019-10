Anel Noreña conmueve a internautas con fotografía de José José

La ex esposa de fallecido cantante el día de ayer estuvo presente en todos los homenajes que se le hicieron en el país.

Quién recibió las cenizas de José José en el ex Hangar presidencial fue Anel Noreña, ex esposa del fallecido cantante, madre de los dos primeros hijos de ‘El Príncipe de la canción’, la ex modelo compartió una fotografía donde aparecen junto al interprete de “El Triste” el día que se casaron y conmovió a todos sus seguidores.

Además, Anel Noreña volvió hacer atacada tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía junto a José José, a la cual le dedicó un emotivo mensaje, “Hoy te digo mi príncipe, mi Pepé :

Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado.Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor.

Descansa en paz mi amor… Pido un aplauso para el amor ♥️… hasta siempre 🕊”, dice la imagen.

También hubo otras personas que criticaron la actitud de Anel Noreña, durante los homenajes de José José, ya que en los últimos años en vida del cantante mexicano tuvieron muchos conflictos y no se dirigían la palabra.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Instagram.