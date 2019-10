Anel arremetió contra “las Saras”, por traer solo la mitad de la cenizas de José José

La ex esposa de ‘El Príncipe de la canción’ dijo que solamente en México es donde se le realizará el verdadero homenaje.

Tras darse a conocer la decisión de Sara Salazar, viuda del cantante José José y su hija menor Sarita Sosa, de solamente permitir que la mitad de las cenizas del cantante vengan a México para sus homenajes que se le harán en el país y la otra parte se queden en Miami, Anel Noreña la ex esposa de ‘El Príncipe de la canción’ arremetió contra “las Saras” y le mandó un contundente mensaje.

La madre de José Joel y Marysol comentó que la viuda así como su hija no sabían quién era el cantante, “El haberlo dejado morir en un lugar fuera de su casa, fuera de su cama, frente a su televisor, no tiene nombre. Eso no se hace. Ellas no sabían quién era José”, dijo.

En entrevista para Telemundo, Anel Noreña dijo que México ya espera por los restos del cantante para ser despedido como se merece, “No sabían la figura, la magnitud de su nombre. Ni la mamá, ni Sara. Los intereses de ellas son otros. Vivieron 28 años con el y ¡mira lo que entregan!. México entero lo espera, mañana o pasado. México será su verdadero funeral”, confesó.

Anel arremete contra la viuda y la hija de José José y dice que México espera al Príncipe de la Canción para despedirlo en el país que lo vio nacer. #AdiosAlPrincipeJoseJose pic.twitter.com/cSZs5DmXOy — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2019

Con información de Telemundo.