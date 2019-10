Alessandra Rosaldo confesó cómo es su relación con las exparejas de Eugenio Derbez

La cantante reveló que con dos tiene una buena relación y con la otra no ha tenido la oportunidad de entablar una conversación.

En los episodios de la serie De viaje con los Derbez se ha dado a conocer muchas anécdotas de cada uno de los integrantes, además de lo bien que se llevan los hijos del actor con su esposa Alessandra Rosaldo, quien confesó cómo es su relación con las exparejas de su esposo Eugenio Derbez.

La cantante del grupo Sentidos Opuestos concedió una entrevista al programa Hoy y ahí le preguntaron qué habría hecho si en el viaje también hubiera estado incluidas las madres de los otros hijos de su marido, “Yo creo que ellas serían las primeras en no aceptar. Es una situación complicada. He convivido con dos de las tres mamás, pero con la que más he convivido es con la mamá de Vadhir que incluso ha estado con nosotros en algunas navidades, no tengo ningún problema”, dijo de forma muy natural.

Asimismo, confesó que Victoria Ruffo no ha tenido la oportunidad de convivir, “Con la mamá de Ais también he convivido menos y con Victoria no he tenido la oportunidad de convivir, nos hemos saludado, nos hemos visto, pero no he tenido la oportunidad de convivir, seguramente es encantadora”, comentó.

Sin embargo, Alessandra Rosaldo dijo que seguramente las exparejas de su esposo serían las primeras en rechazar la invitación, aunque confesó que sería muy buena idea para la segunda temporada de la serie.

Con información de Hoy.