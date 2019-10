Actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ le planta beso a Alejandro Fernández

View this post on Instagram

Déjame mirarte así.. yo se que no es un pecado.😈💖🎶🎵 ¿Cual es tu canción favorita de reggaetón? 👇#happy #me #brunette #style #fashion #style #morning #mood #photo #ootd #smile #instagood #lifestyle #blonde #instafashion #instacool #instalike #followme #follow #look #pic #love #selfie #picoftheday #nature #gabyroma #igers #cute