Luego del error en la plataforma Google donde colocaban al ex presidente de México, Vicente Fox, como el propietario de las Chivas de Guadalajara, el ex mandatario reveló que es falso y que en dado caso que fuera dueño de un club no sería rojiblanco sino azulcrema.

A través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada emitió un mensaje para desmentir el error de Google.

“La verdad preferiría al América y mejor aún al Real Madrid”, señaló el expresidente en redes sociales.

La verdad preferiría al América y mejor aún al Real Madrid!! pic.twitter.com/yxph4nTzdT — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 3, 2019

Los comentarios de Vicente Fox no pasaron desapercibidos en Twitter, pues varios aficionados criticaron que no tiene el perfil para ser dueño de las Chivas.

Muy bigotón y lo que quieras, pero puro putito prefiere al América. — La Corregidora (@DiganmeDani) October 3, 2019

En el América no se aceptan pendejos ni mariguanos,jajajajaja — j. Marcos Rojas Mtz. (@pshico29) October 3, 2019

😎 ¡Cuando gustes te invitamos a un partido del más grande, Vicente! 🦅#BudLightAmerica 💙💛 — Bud Light (@BudLightMEX) October 3, 2019

