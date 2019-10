Raúl Arias asegura acuerdo entre jugadores y directiva de Tiburones Rojos

Raúl Arias, vicepresidente deportivo de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que Fidel Kuri Grajales, propietario del plantel, llegó a un acuerdo con los futbolistas del equipo en el tema de los adeudos.

“Me dice que ya llegó a una negociación con un grupo de jugadores, con los mayores, y de alguna forma que ellos le transmitieran el arreglo que él proponía, entonces es una situación que no es fácil, porque unificar la idea, hay unos contratos que son muy diferentes, y no es lo mismo a los que ya tienen mucho tiempo aquí en el equipo a los que recién llega , entonces unificar ese criterio no es fácil, pero el acercamiento con ellos si lo han tenido”.

El directivo fue entrevistado en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente, en la zona mixta, al final del entrenamiento, en donde afirmó que tiene conocimiento de que ha habido pláticas y acuerdos entre el club y algunos futbolistas de la plantilla que reclaman el pago de sus salarios atrasados.

La realidad es que no hablaron de fechas o plazos para terminar de pagar los adeudos porque no quiso entrar en detalles, dejando en claro que Fidel Kuri tiene toda la disposición de pagar lo que debe a los futbolistas y a todos los empleados del club que se ven afectados por este tema.

Dijo desconocer el tema de la plática de los futbolistas con el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla, tampoco sabe de un posible acuerdo entre el club y la propia liga pero calificó como positivo que el dirigente haya venido a Veracruz para estar al tanto de los futbolistas.

“Es importante que ellos se sientan respaldados, que hoy el estado de ánimo de ellos cambie gracias a esto, no que un equipo que de repente se siente abandonado, yo creo que es algo importante. Que bueno que han tomado una iniciativa de apoyo a él (Fidel Kuri) y a los jugadores, el señor Fidel Kuri es un afiliado, es el presidente del equipo y creo que es una buena labor, ojalá lo sigan apoyando en este momento, porque tener que iniciar una lucha el solo es bastante complicado”.

Sobre los rumores y versiones de que el equipo será desafilado o sancionado por todos estos problemas, Raúl Arias fue claro al señalar que fue invitado a trabajar en la parte deportiva de la institución y por ende no ha solucionar temas administrativos, que sin duda están fuera de su alcance.

“Nos gustaría que no influyera, que no incidiera en nuestras vidas, pero es muy difícil sustraerse de una problemática económica, sobre todo por los muchachos, pero de eso a meternos nosotros a opinar de que esto va estar bien en quince días es muy difícil”.

En relación al paso del equipo desde su llegada a la directiva y Enrique López Zarza al timón, Arias dijo que evidentemente no ha sido lo que esperaban, pese a que han trabajado duro solo han logrado un par de puntos.

“Es un equipo que tomamos sobre la marcha, en este momento la realidad es que tenemos solo empates cuando hemos tenidos dos triunfos muy cerca, cuatro puntos que nos daría casi el 50 por ciento de productividad, lo que haría que un equipo como este, tener el cincuenta por ciento de puntos, lo pondría en otra situación”.

El entrenador y ahora directivo, lamentó que el equipo no haya podido obtener más números, pero dijo que el trabajo que está realizando el cuerpo técnico ha sido bueno y sobre todo que ha podido contar con el total respaldo de los futbolistas en la cancha.

“Creo que ha sido incondicional la disposición, la honradez que hoy tiene el equipo sobre el trabajo y a pesar de la situación que estamos viviendo, ellos han entrado en esa conciencia de ser competidores y poderle ofrecer a este cuerpo técnico el apoyo y entender que solamente así podemos salir adelante”.

Sobre el prosupuesto de conseguir los 15 puntos que ofreció cuando asumió su cargo y faltando seis partidos para que concluya el campeonato, Raúl Arias reconoció que es complicado pronosticar cuántos podrán rescatar, pero expresó nuevamente que el equipo va por buen camino.

“Estamos cerca del triunfo, de romper esta racha, el equipo está funcionando cada vez mejor, incluso hemos hecho variantes en la forma de juego, en la alineación y hoy tenemos más opciones que al inicio cuando llegamos”, finalizó.

