No me puedo regodear con el triunfo pero es bienvenido: Enrique López Zarza

El Director Técnico de los Tiburones Rojos, Enrique López Zarza, se dijo contento por la victoria obtenida la noche de este martes ante el Puebla.

“No me puedo regodear con el triunfo pero es bienvenido, partimos de la continuidad en el orden, con una actitud gallarda y eso se manifiesta en cada jugada que disputamos ahora, la aplicación del grupo de jugadores que tenemos me sigue sorprendiendo cada día más porque a pesar de venir de una racha de no ganar seguimos compitiendo de tú a tú con los rivales”.

El estratega dedicó el éxito a la afición, pues ha aguantado a pie firme ante las circunstancias.

“Para nuestra afición que ha estado siempre en las buenas y en las malas, creo que es una gran satisfacción para la gente, lo vemos en la parte final del partido”.

Con una excelente definición dentro del área, Kazim Richards firmó la victoria del Club Tiburones Rojos. El "9" de los escualos fue el jugador asertivo dentro del área, constante en la puerta rival hasta conseguir el festejo.

Min 48: ¡G⚽⚽⚽L! Kazim Richards con define frialdad dentro del área. Se acomoda con una gran recepción y pone el primero.

Veracruz 1–0 Puebla



Sobre las razones que encuentra de la victoria, el timonel jarocho destacó lo que demostraron sus jugadores sobre el terreno de juego.

“Después de tanto batallar tengo que manifestar la disposición y adaptación del grupo a cualquier circunstancia, seguimos mostrando temple para enfrentar una situación”.

Para terminar, habló de lo que viene para la próxima jornada.

Los Tiburones Rojos de Veracruz consiguen su primer victoria en el #Apertura2019.



“Ahorita lo primero es recuperar al grupo, esperar a que se recuperen los lesionados y tener la mesura de ir paso a paso, analizar bien a Monterrey”.

En su compromiso de la #Jornada16 ganó el @ClubTiburones luego de vencer 1-0 a Puebla. Esta noche los Escualos terminaron con su racha negativa.

