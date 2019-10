Luis Lozoya espera que Tiburones Rojos ya pueda cortar la mala racha

El defensa de los Tiburones Rojos de Veracruz, Luis Lozoya, aseguró que el equipo va mejorando en cada partido, por lo que el conseguir un resultado favorable está cada vez más cerca, además se dijo contento por tener regularidad en el cuadro titular.

“En estos últimos dos partidos hemos estado cerca de la victoria como bien lo mencionas, sabemos que estamos más cerca de lograr un triunfo que es lo que anhelamos, nos quedamos con sensaciones positivas pero a la vez de que debemos manejar mejor los partidos en los últimos minutos”, expresó.

-¿En cuanto al desempeño de tu equipo como lo has calificado?

“Yo me he sentido bien, he sentido que he venido haciendo las cosas bien, gracias a Dios he tenido la oportunidad y el ‘profe’ me ha dado la confianza y yo he tratado de responder un poco la confianza”.

-¿Que les ha dicho el técnico?, se ha notado un cambio en los últimos partidos.

“Bueno yo creo que todo parte del orden, básicamente lo que nos menciona el profesor es que debemos tener un orden defensivo en las tres líneas del campo, de ahí parte y hemos hecho un buen trabajo”.

-¿Cómo aprovechar la Fecha FIFA y el partido ante Toluca?

“Bueno pues básicamente aprovechando los jugadores que han tenido pocos minutos aprovechar para que estén bien, estén al 100 por ciento, tomar el partido de copa como es importante para sacar buenos puntos en casa y prepararnos también para el partido de Tigres”, finalizó.

