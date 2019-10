Técnico de los Wolves le dará ‘vacaciones’ a Raúl Jiménez

Raúl Jiménez arrastra un mes sin gritar gol y con la Fecha FIFA encima y sin ser convocado al Tri para los juegos de la Liga de Naciones, el técnico del Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, considera que será oportuno dale unas ‘vacaciones’ al ariete azteca.

“Es algo que ya habíamos pensado, sabíamos que tenía que regresar después de que estuviera con la selección mexicana, vino y lo hizo fantástico; ahora es el momento adecuado (para descansarlo). Así que es bueno que no vaya con su selección nacional para que así nos pueda ayudar aquí”, dijo el estratega para Wolves TV.

Jiménez tiene la pólvora mojada; la última vez que anotó fue el 1 de septiembre en la derrota de su equipo 3-2 ante el Everton.

“Quizá le dé un par de días para que se desconecte, pero no se trata de parar, no podemos parar, un futbolista no puede parar totalmente, siempre tiene que tener algunas sesiones de entrenamiento, adaptarse al momento que queremos y eso lo hará él. Él tendrá su propio programa de entrenamiento para que se haga más fuerte del futuro”, agregó el entrenador.

