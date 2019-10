Siboldi señala ‘favoritismo’ sobre Gignac

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, señaló que André Pierre Gignac goza de una ventaja sobre los árbitros gracias al consentimiento de los propios nazarenos y directivos de la Liga MX.

“Si la gente se lo permite, los árbitros, directivos o quien se lo permita, pues bien por él, saca ventaja de eso”, comentó el técnico celeste.

El sábado anterior, Gignac se encaró con el portero José de Jesús Corona luego de anotar el empate 1-1 entre Tigres de la UANL y Cruz Azul, además de hacerlo con otros jugadores y discutir con el árbitro, y no tuvo consecuencias, algo que el artillero simplemente aprovecha.

“El rival no podía hasta el último minuto, Gignac se desesperaba porque no le llegaba la pelota a modo, tenía pocas opciones de gol y generó ese tipo de reacciones, discutía con el árbitro, con Corona, con Milton, con todos, es lógico.”

¡TSSS!🔥 Siboldi no se quedó callado y criticó a los culpables de “proteger” a Gignac cuando éste les grita y los encara en pleno juego. ¿Tiene razón el DT de Cruz Azul?https://t.co/Bxar73kRcs pic.twitter.com/yD1Z56dyDS — SUPERL1DER (@superlidermx) October 29, 2019

“Estábamos en su cancha y no podían, las discusiones con el árbitro, yo no estaba en la cancha, si se lo permiten es problema del arbitraje”, sentenció el estratega.

Por otra parte, de la salida del técnico Gustavo Matosas de la dirección técnica de Atlético San Luis, quien es acusado de recibir una cantidad económica por la llegada de Matías Britos en 2012 al León, dijo desconocer el tema y que nunca ha dado pie a ello.

“Yo no me presto para esas cosas y no doy pie a nada, no sé a ciencia cierta lo que está viviendo Gustavo, no puedo opinar del tema”, dijo, y al ser cuestionado de si él ha vivido algo similar fue concreto: “no doy pie a eso directamente, no doy pie a eso”.

Polémicas declaraciones de Siboldi sobre Gignac 😱😱 ➡https://t.co/FQlbcTfsCq pic.twitter.com/vGSx8Mv8TJ — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 29, 2019

