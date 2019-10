Rompe el silencio el hombre que acosó sexualmente a Sofía Huerta

Tras la persecución mediática que ha vivido el hombre que toco inapropiadamente a la futbolista Sofía Huerta el pasado fin de semana en el estadio Universitario, la persona que se identificó con el nombre de David señaló que nunca fue su intención acosar a la jugador del Houston Dash.

“No fue mi intención, solo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano, la mirada la tenía en mi celular. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija, soy padre de familia, se malinterpretaron las cosas. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto, ni volteó conmigo”, señaló el hombre que dice llamarse David para RG La Deportiva.

Los Tigres de la UANL anunciaron que presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes derivado del acto que realizó “David” en contra de Sofía Huerta. El conjunto felino afirmó que la identidad del hombre que acusó sexualmente a la jugadora ya había sido identificado, sin embargo, se reservó el nombre por razones legales.

A raíz de este pronunciamiento, “David” acusó que su familia ha sido perseguida y amenazada en las redes sociales.

“A mi hija la están atacando por Instagram. Me atacan en Facebook de familiares, que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física, tengo temor. Ya tienen mi WhatsApp y me ponen mensajes amenazantes”, agregó.

El hombre aseguró que ha tratado de comunicarse con la directiva de los Tigres para dar a conocer su versión de los hechos, sin embargo, no ha recibido respuesta por parte del conjunto felino.

