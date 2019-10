‘Revientan’ a Tigres por falta de ‘fair play’ ante Tiburones Rojos

Tigres lleva peleando los últimos años su etiqueta de ‘grande’ en el futbol mexicano y esta noche en el Luis ‘Pirata’ Fuente tuvo la oportunidad de graduarse con honores al respetar la protesta de los Tiburones Rojos, sin embargo, los felinos carecieron de ‘fair play’ y aprovecharon la situación para ponerse al frente en el marcador.

De acuerdo a múltiples reportes, los jugadores felinos estaban conscientes de la situación planteada por los jarochos y decidieron hacer caso omiso de las protestas jarochas y sacaron el cobre, ganándose los abucheos de los ‘especialistas’.

“El Campeón @TigresOficial se olvidó esta noche del “Fair Play” y jugó como un “equipo chico”, abusivo, carente de valores y de moral” escribió en su cuenta de Twitter, David Faitelson, quien se encontraba en el ‘Pirata’ Fuente.

Varios comentaristas del mundo del futbol alzó la voz contra la actitud de los felinos considerándola como reprochable.

INSISTO

Estuviera hablado previamente o no, al darse cuenta que el rival no se movía, Tigres no debió hacerle daño a un rival que protestaba..

Bien podría decidir el Tuca en el medio tiempo un par de goles en contra…

Algo, carajo

— Alejandro de la Rosa (@adelarosa) October 19, 2019