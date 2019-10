Piloto con diarrea vence a ‘Checo’ Pérez en GP de México

La comida mexicana ha causado estragos entre el personal del Gran Premio de México y uno de ellos sería Pierre Gasly, piloto de Toro Rosso, que pese a tener problemas estomacales dejó atrás al mexicano Sergio Pérez.

El francés largará décimo en el trazado azteca mientras que el mexicano saldrá un puesto detrás de él.

“No quieren saber lo que tuve en la mañana“, dijo el galo al ser cuestionado sobre los síntomas que tuvo previo a la tercera sesión libre. “No pude dormir toda la noche. Temprano me sentía muy mal, intenté descansar durante el lapso libre de la práctica y la ‘qualy’“.

🚨Aqueja problemas de salud🚨 El piloto francés Pierre Gasly no ha salido a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez pic.twitter.com/6DP6bLKER2 — Juan Carlos Sánchez (@JC_SanchezA) October 26, 2019

Gasly comentó que no sabe si otro volante de Fórmula Uno también se enfermó o cuánta gente en específico fue afectada por el virus. “Escuché que hay muchas personas con los mismos malestares“.

El francés confesó que comió tacos y salsa antes de sentirse mal, pero negó que ese fuera la razón por la que se enfermó. “Pudo ser algo que comer en otro lado, no estoy seguro“.

Pierre participó en la tercera sesión libre, en la que terminó séptimo, y en la clasificación del GPMX, en la que superó por ocho centésimas al mexicano Sergio Pérez.

“Con la adrenalina, la velocidad y el trabajo, tu cuerpo te manda a otra zona, pero sí tuve un poco de problemas al concentrarme. Al final fue un gran resultado“, agregó.

La venganza de Moctezuma llegó al Gran Premio de México de Fórmula 1.

Personal de F1 ha presentado molestias gastrointestinales, algunos equipos tienen varias bajas; alrededor de 150 personas del paddock se han visto afectadas entre ellos el piloto Pierre Gasly de Toro Rosso. pic.twitter.com/3YazMGYUdn — A/LG (@AlejandroLG) October 26, 2019

