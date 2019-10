¿Mourinho llega al banquillo del Arsenal?

Parece ser que los días están contados para el estratega Unai Emery en el Arsenal. Tras gastar en la pasada ventana de transferencias un total de 152 millones de euros en compra de jugadores, el timonel ibérico no ha logrado hacer funcionar a los ‘Gunners’ y la directiva ya tendría en mente a su suplente.

De acuerdo con varios reportes de medios internacionales, el elegido sería un viejo conocido de la Premier League: José Mourinho.

Jose Mourinho is open to replacing Unai Emery at Arsenal, according to ESPN FC sources. pic.twitter.com/SKnIhyghxc

— ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2019