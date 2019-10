Míchel manda ‘mensajito’ a Tigres por no ‘estar a la altura’

Míchel González, timonel de los Pumas de la UNAM, habló sobre la actitud de los Tigres en el Luis ‘Pirata’ Fuente donde aprovecharon la protesta de los Tiburones Rojos de Veracruz para marcar en par de ocasiones.

El español señaló que ojalá todos los equipos de la Liga MX hubieran “estado a la altura”. Sus pupilos le informaron sobre el hecho de no jugar en el primer minuto y Míchel aceptó la decisión sin inconveniente alguno.

“Los jugadores me informaron de lo que iban hacer y es motivo solidario para los compañeros de Veracruz, ojalá todos en la Liga hubieran estado a esa altura”, declaró el español tras la derrota de su equipo ante León.

Michel González, estratega de los @PumasMX, piensa que Pumas y León reaccionaron con categoría ante el problema de Veracruz, a diferencia de otros equipos que no estuvieron a la altura. 📽: @millaresgus #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/fQoCgAA4Az — W Deportes (@deportesWRADIO) October 20, 2019

En el mismo tenor, el director técnico del León, Ignacio Ambriz, recordó que vivió algo similar en Querétaro, por lo que arropó a lo que hicieron los equipos de no jugar el primer minuto en una muestra de unión con Tiburones Rojos.

“Es complicado, lo viví en Querétaro. No es fácil que la familia se regrese a su estado de origen porque no hay dinero, aplaudo lo que hacen los equipos, la gente se emocionó y aplaudió el gesto que hicimos Pumas y nosotros”, indicó.

El estratega resaltó que su escuadra para nada hubiera movido el balón si ve que el equipo rival decide parar unos minutos, por lo que reprobó lo hecho por Tigres de la UANL.

“No estoy bien enterado, creo hubo diálogo entre capitanes (de Veracruz y Tigres) para respetar, pero de ese respeto no hubo nada, sí me toca (que el rival sí juegue) no sé cómo hubiera reaccionado. Seguro (no lo juega mi equipo si el rival hace lo mismo), es respeto, quiero esta profesión que tantas cosas me ha dado”, acotó Míchel.

