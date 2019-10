Messi regresa a la Selección de Argentina tras cumplir suspensión

Tras cumplir los tres meses de suspensión que le impuso Conmebol, Lionel Messi volvió a ser tomado en cuenta por Lionel Scaloni para los duelos que sostendrá Argentina en noviembre ante Brasil y Uruguay.

‘La Pulga’ fue sancionado tras la Copa América debido a sus polémicas declaraciones donde acusó al organismo rector de balompié sudamericano de amaño de partidos.

Messi lidera una lista de 26 convocados que incluye a varias figuras, como Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Leandro Paredes, Germán Pezzella y Nicolás Otamendi.

Además de jugadores que militan el futbol europeo, una buena noticia para el América, es que su mediocampista Guido Rodríguez está entre los jugadores elegidos. La principal novedad es la convocatoria del zaguero de 19 años Nahuén Pérez, que pertenece al Atlético de Madrid y juega cedido en el Famalicao portugués.

Our 🦅🇦🇷.

Congrats to @Guido_Rodriguez who has been called up to @Argentina for the upcoming International Break! pic.twitter.com/V0oLizFsdu

— Club América EN (@ClubAmerica_EN) October 31, 2019