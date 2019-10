Messi presume más goles de tiro libre que cualquier equipo del mundo

Lionel Messi se despachó con la cuchara grande en la goleada del Barcelona 5-1 ante el Real Valladolid al marcar dos soberbios golazos, uno de ellos de tiro libre, agrandado su cuota en este renglón.

El astro argentino sumó su tanto número 20 a balón parado en las últimas cinco campañas, cinco pirulos más que la Juventus. Roma, PSG y Lyon con 13 dianas se ubican detrás del talento del ‘10’ blaugrana.

🎯 – Most direct free-kick goals since the start of 2012/13 in Europe's top five leagues

27 – Lionel Messi (+1)

15 – Miralem Pjanic

12 – Hakan Çalhanoglu

11 – Andrea Pirlo

10 – Daniel Parejo

10 – Cristiano Ronaldo

10 – Aleksandar Kolarov#BarçaValladolid #ForçaBarça

— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 29, 2019