Matías Cahais, ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que Fidel Kuri Grajales, propietario de los escualos, faltó a la verdad al declarar que ya había solventado los adeudos que mantenía con él.

“Me sorprendieron sus dichos. Mintió, no se solucionó nada. Yo espero que se cumpla con lo dictaminado con FIFA. La situación está igual”, reveló el ex futbolista de Veracruz en entrevista.

El dueño de los Tiburones Rojos había declarado anteriormente que ya había solucionado cualquier controversia que involucrara a Cahais, por lo que se sentía sorprendido de que se trajera a colación los adeudos que reclama el futbolista sudamericano, sin embargo, el día de ayer, se dio a conocer la resolución por parte de la FIFA en favor del defensor, la cual dictamina que el conjunto jarocho deberá pagar 1.5 millones de dólares a Matías Cahais.

“Estuve seis meses en Veracruz y todo el plantel cobraba menos yo. No tiene lógica lo que pasó, era algo personal…Cuando uno firma un contrato espera que cumplan con lo pactado. Me porté como un profesional, nunca falté a una práctica pese a que no me pagaban…Ya se va a solucionar, te va a hablar el jefe (Kuri) y eso nunca ocurría, yo no tenía por qué pedir por favor cobrar”, comentó Cahais.

Según la primera resolución de la Comisión Disciplinaria de FIFA del pasado 26 de agosto, Veracruz tiene que abonarle a Cahais 792,500 dólares “en concepto de remuneración adeudada” y otros 631,880 dólares “en concepto de indemnización por ruptura de contrato”.

El conjunto escualo no acató el dictamen de la FIFA, el cual tenía como fecha límite el pasado 25 de septiembre, por lo que se hizo acreedor a una sanción que estipula que no puede fichar jugadores hasta que no liquide el dinero pendiente con Matías Cahais. En caso de que los Tiburones Rojos sigan sin cumplir el fallo, podrían ser acreedores a una resta de puntos o el descenso automático.

