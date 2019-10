Matías Almeyda cerca de llegar a Monterrey

El futuro de Matías Almeyda parece estar cada vez más cerca de los Rayados de Monterrey tras la eliminación de los playoffs del San José Earthquakes. De acuerdo al diario Récord, las negociaciones entre las directivas regiomontana y californiana marchan en buenos términos para que el ‘Pelado’ se convierta en el nuevo estratega del equipo regio.

Según lo informado por el medio ya citado, San José habría puesto algunas condiciones para dejar en libertad a Almeyda, la cual incluye desde disputar partidos amistosos con Monterrey hasta un traspaso de jugadores por parte de los Rayados.

“Los Quakes y Rayados ya han llegado a un acuerdo y avanzan con buen paso en la negociación, que de inicio arrancó de buena manera, pues los estadounidenses pidieron que se incluyera el traspaso de cinco jugadores de La Pandilla, además de partidos amistosos e intercambio de estrategias deportivas, lo que los mexicanos no ven mal y sobre esa base están negociando”, publicó René Umanzor en Récord.

Almeyda platicó con los medios tras la derrotas de los Earthquakes ante Portland Timber y agradeció la oportunidad de haber dirigido en la MLS, así como el aprendizaje que tuvo a lo largo de la temporada con los demás estrategas de la liga, por lo que se interpreta como una posible despedida del balompié estadunidense.

“Realmente lo disfruté. Me gustaron muchísimas propuestas diferentes de entrenadores. Esta Liga está creciendo mucho, y realmente tiene muy buenos jugadores. Me dejó una linda enseñanza de vida y deportiva. Creo que he ganado un año en mi vida”, declaró en conferencia de prensa el ‘Pelado’.

Monterrey busca estratega desde mediados de la semana pasada después de dar a conocer la destitución de Diego Alonso, quien no fue capaz de hacer funcionar a una de las mejores plantillas del futbol mexicano.

