Gustavo Matosas tuvo su mejor momento de carrera en la primera mitad de la década que está por finalizar. Desde su debut en el fútbol mexicano, con Club Querétaro, mostró capacidad pero también un lado complejo en su relación con dirigentes.

Matosas siguió demostrando su capacidad con Club León, con los esmeraldas trascendió al convertirse en el segundo Director Técnico bicampeón en torneos cortos. En esas tierras Gustavo fue un verdadero ídolo, incluso un ícono de la moda local y protagonista en la prensa nacional; la capacidad y su perfil mediático lo pusieron a la cabeza de la lista de candidatos para dirigir a Club América y fue con su llegada a Coapa cuando las crisis de imagen se hicieron presentes; aquella vez por las formas para salir de Grupo Pachuca, una crisis que no fue atendida, ni a nivel mediático, ni “puertas adentro” con los Directivos.

Matosas ganó un título con Club América, el de Liga de Campeones de CONCACAF, con lo que también consiguió un lugar para las águilas en el Mundial de Clubes, torneo en el que no los dirigiría por, nuevamente, diferencias con Directivos. Sin embargo, la reputación de Matosas aún tenía crédito y ello fue suficiente para que tomara las riendas de otro histórico, Atlas F.C.; los resultados deportivos no lo acompañaron, otra vez tuvo roce con su Directiva y parecía que “Matosas” y “fútbol mexicano” ya no tendrían cabida en la misma frase.

Al-Hilal (5 partidos), Cerro Porteño (3 meses), Estudiantes de La Plata (3 meses) y la Selección de Costa Rica le abrieron la puerta para seguir dirigiendo y, si bien en los momentos bajos de Club León sonaba Matosas para tomar las riendas (más como la afición añorando la época con Gustavo que como una posibilidad real), fue con los costarricenses que nuevamente Matosas dio de qué hablar en la prensa deportiva mexicana.

Sorpresivamente, la Directiva de Atlético San Luis anunció que Matosas tomaría el lugar de Alfonso Sosa, posterior a supuestos comentarios homofóbicos del mexicano y lamentables declaraciones del uruguayo al renunciar como seleccionador de Costa Rica: “No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido..”, en contraste con once meses antes declarar: “Es una responsabilidad maravillosa. La voy a agarrar con el corazón”. A esa incoherencia hay que sumar la entrevista a su llegada a San Luis; le preguntan cuándo lo contactan para tomar el lugar de Sosa; a lo que ameritaba una respuesta contundente, desvió la mirada y llevó la mano al rostro con gestos de desaprobación. Los indicios decían que mentía.

Lo que empezó mal, terminó mal en la relación San Luis- Matosas, con audios que lo hacen ver corrupto e incapaz para manejar la crisis; en el otro lado de la moneda, tenemos a Memo Vázquez como DT de la jornada con Necaxa como líder y serio candidato al título. Como en estas líneas, se suele hablar más de lo polémico que de un personaje sin reflector mediático, pero trabajador y capaz. Empezando por mí, apostemos por más luz y menos sombra.

