Marco Fabián se viste de héroe y manda a Philadelphia a semifinales

Marco Fabián se vistió de héroe al marcar en tiempo extra el triunfo del Philadelphia Union sobre el New York Red Bulls. El mexicano, quien venía reapareciendo, entró de cambio en el primer tiempo extra y un par de minutos después de ingresó anotó el gol de la victoria y de la clasificación.

El canterano de Chivas recibió la pelota en el área y se cargó al lado izquierdo de la cancha, tras intentar evadir la marca de los defensores, Fabián decidió intentar un centro, sin embargo, su servicio fue desviado en la pierna de Marc Rzatkowski y terminó por sorprender al arquero de los Red Bulls, quien solo observó como la esférica besó el poste e ingresó a su meta.

