Los Tiburones Rojos caen ante Toluca en su debut en la Copa Mx

Los Tiburones Rojos de Veracruz cayeron 2-0 en su debut en la Copa Mx ante los Diablos Rojos de Toluca, equipo que le arrancó el triunfo de último minuto en la Liga Mx. El juvenil Kevin Castañeda volvió a ser el verdugo de los escualos al marcar un tanto y Alexis Canelo concretó la victoria escarlata al 92.

Castañeda, al igual que en el partido de la jornada 12, marcó un golazo desde larga distancia y rescató un partido que en el trámite fue bastante aburrido. Los dirigidos por Enrique López Zarza trataron de tener el balón, pero, al igual que en la liga no saben qué hacer cuando dominan la esférica.

La primera mitad transcurrió sin novedades y claramente se podía observar que no había ningún interés de ambos clubes por este partido. De tal manera que no hubo una sola jugada de peligro durante la parte inicial del encuentro, salvo algunos tiros de larga distancia que no molestaron a los guardametas.

A los 53’ de tiempo corrido el juvenil Kevin Castañeda recibió una pelota en tres cuartos de cancha y al igual que en el partido de la fecha 12, el jugador toluqueño tuvo tiempo para acomodarse, ante las facilidades otorgadas por la defensa porteña, y disparar desde larga distancia para vencer la meta que resguardaba Melitón Hernández.

La bella estampa que firmó Castañeda fue lo único relevante del partido. En los minutos posteriores, los Diablos Rojos buscaron el segundo que les permitiera manejar con más tranquilad el resto del encuentro y fue sobre el final del partido que este llegó.

Al 92’, el árbitro señaló una falta dentro del área a favor de los locales y Alexis Canelo fue el encargado de hacer el cobro. Con un potente disparo venció al arquero de los jarochos y puso las cifras definitivas.

Veracruz cayó en su debut de la Copa Mx y permanece con cero unidades. Por su parte, Toluca se mantiene con paso perfecto y llegó a nueve puntos después de sus primeros tres encuentros. Los escualos recibirán la próxima semana a los choriceros en el partido de vuelta de este sector.

