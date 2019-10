Tras ganar su primer partido liguero, el nombre de Sebastián Jurado volvió a ser vinculado con varios equipos de la Liga MX, entre ellos los cuatro equipos ‘grandes’ del balompié nacional y un regio.

De acuerdo a informes de TUDN, el portero jarocho estaría en el radar de Pumas, Chivas, Cruz Azul, América, Tigres y Necaxa. Una de las fórmulas mágicas que colocarían a Jurado fuera de los Tiburones Rojos, es el regreso de Hugo González a Rayados y por consiguiente el veracruzano sería el defensor de la cabaña de los Rayos.

MOMENTO HISTÓRICO Veracruz rompe la racha de 41 partidos sin ganar y Jurado gana su primer partido en primera división: pic.twitter.com/Rgi7ARF79f — Martinalgui (@MartinoliCuri) October 30, 2019

Otra de las grandes opciones para Jurado serían los Tigres. De acuerdo con Álvaro Cruz de TUDN, el dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, ya tendría todo amarrado para que su jugador emigre a los Tigres. El comentarista señala que la negociación rondaría los 6 millones de dólares.

La llegada de Jurado a los felinos prepararía la salida de Nahuel Guzmán de los felinos, que pese a que renovó contrato con los regios hasta 2023, la directiva de Tigres no ve con malos ojos la llegada del veracruzano. Sebastián podría salir a préstamo a algún otro equipo como ya es costumbre en el vigente campeón de la Liga Mx.

Sin embargo, pese a las múltiples ofertas, Jurado no pierde el piso y asegura que de momento su cabeza está en conseguir resultados positivos con los Tiburones.

“Yo me debo a Veracruz, hay que ser agradecido con el club que te ha dado la oportunidad de cumplir tu sueño. Si a mi algún día me tocara salir, me encantaría salir por la mejor manera posible y pues creo que hay que ser agradecido con toda la gente, empezando desde el dueño hasta toda la afición y mi familia“, expresó el veracruzano quien reconoció que en el mercado de piernas todo puede pasar.

EL FUTURO DE SEBASTIÁN JURADO#AgendaFOXSports "Hoy me debo al Tiburón, pero…" La respuesta del portero del Veracruz por el interés que tienen varios equipos en la Liga MX.@ruubenrod @lmsauret pic.twitter.com/4U5jfCwMYX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 30, 2019

“El fútbol es tan volátil que hoy día estamos aquí, otro día estamos en otro lado. No sé qué es lo que puede pasar, por lo pronto quedan tres fechas para que termine el torneo, una fecha FIFA en mitad de eso. Hay que esperar, yo estoy convencido que el siguiente paso que venga será un paso firme con todo el respaldo de la gente, del club y mi familia”, aseveró.

[AL MOMENTO] “Muchas gracias a la afición, vamos a levantar al tibu” Sebastián Jurado. Estas fueron las palabras del joven arquero jarocho que por fin celebra un triunfo en primera división. pic.twitter.com/m40BPNzIYm — Esférico (@Esfericover) October 30, 2019

