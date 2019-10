¡Locura en Anfield! Liverpool eliminó al Arsenal en dramático juego

Arsenal y Liverpool deleitaron al mundo del fútbol con una oda al juego de ataque y un partido lleno de polémicas, remontadas, emoción y goles en el último minuto que terminó en penaltis con victoria de los Reds (6-5), certificando su pase a los cuartos de la Copa de la Liga.

Los de Jürgen Klopp sacaron un equipo plagado de suplentes, sin ninguna de sus estrellas, sin embargo los Reds abrieron los cartones pronto en el partido gracias al autogol de Mustafi. El tanto del alemán presagiaba otra noche de pesadilla para el Arsenal, que sin embargo se repuso antes del descanso con tres goles.

UP THE REDS!! ✊

We're through to the #CarabaoCup quarter-finals! 🙌 pic.twitter.com/lDhKt2CP9s

— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2019