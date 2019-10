Lionel Messi rechaza contrato vitalicio con Barcelona

Lionel Messi, quien hace unos días ganó su sexta bota de oro, concedió una entrevista a Radio Metro y habló acerca de su futuro y sobre un supuesto contrato vitalicio con Barcelona.

El ‘10’ culé se sinceró al decir que él no quiere un contrato como el que tuvo Iniesta en su momento. El argentino quiere luchar por objetivos y mientras se encuentre bien físicamente seguir compitiendo al tope, sin embargo el pampero asegura que él se quedaría toda la vida en el club español.

“En su momento se habló de contrato vitalicio, como hicieron con Iniesta. Lo que dije fue que no quiero un contrato que me ate. No quiero estar si no estoy bien. Quiero competir, rendir y seguir peleando por un objetivo, no estar por un contrato. Por eso no me gustó. Pero acá me quedaría toda la vida“, expresó el goleador histórico del club.

Además, Lionel Messi aprovechó para expresar que el problema de los argentinos es que se creen los mejores en todo cuando no es así y confesó que si las fechas coinciden, le encantaría ir a la despedida de Riquelme, pues ha dejado una gran huella en el futbol mundial y a Boca Juniors.

“Uno de nuestros mayores errores es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos, me llamó para su despedida, y si las fechas coinciden y puedo iré encantado. Román se merece una gran despedida, por todo lo que le dio al fútbol y a Boca. Se merece algo especial y grande”, comentó la pulga.

Por otra parte, el astro argentino quien hace unos días cumplió 15 años desde su debut, está convertido en el máximo goleador, máximo asistente del club y el jugador con más del títulos en la historia del club, no la ha pasado nada mal en la entidad blaugrana.

