Lallana evita la caída del Liverpool en casa del Manchester United

Adam Lallana vino de la banca para rescatar al Liverpool en el “Teatro de los Sueños” y evitó la primera derrota de los Reds ante el Manchester United con el empate a uno.

Los ‘Reds’ tuvieron una salida muy conservadora, sorprendente para lo que acostumbra el conjunto de Jürgen Klopp, pero parecían órdenes directas suyas. Esperar al United y ver qué hacía. Cierto es que esa era la gran incógnita. Un equipo cargado de bajas, con mucho joven y que sufrió de problemas también en el calentamiento, con la lesión de Tuazenbe y la entrada de Marcos Rojo.

El plan funcionó mejor a Ole Gunnar Solskjaer que a Klopp ya que el Liverpool desdibujó su habitual cara y se perdió en Old Trafford.

Un contraataque organizado por McTominay, lo culminó Daniel James con un gran pase que mandó Rashford al fondo de la portería defendida por Alisson Becker.

Los jugadores del Liverpool protestaron una dudosa falta sobre Divock Origi en el inicio de la jugada, pero el VAR consideró que era insuficiente para anular el gol.

Liverpool no bajó los brazos y empató antes de finalizar la primera mitad. Mané controló delante de Lindelof y batió a De Gea, pero esta vez el VAR sí hizo acto de presencia y anuló el tanto por mano del senegalés en el control.

A cinco minutos del final, Robertson lanzó un centro desde la izquierda, nadie apareció para despejar y Adam Lallana, el menos esperado, la empujó en el segundo palo para silenciar Old Trafford.

El empate llegó muy tarde para el Liverpool, que se quedó sin tiempo para reclamar la victoria.

Con el empate, la diferencia con el City se reduce a seis puntos y deja a los de Klopp en el liderato con 25 unidades. El United sigue lejos, décimo tercero, con diez puntos.

