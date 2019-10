La squashista veracruzana Camila Viveros jugará en Estados Unidos

Competiría en el mes de diciembre en el US Junior Open .

Luego de ganar el Campeonato Nacional de Squash 2019 que se realizó el pasado fin de semana en el Centro de Raqueta de Boca del Río, la veracruzana Camila Viveros Andrade, continúa con su preparación debido a que en el mes de diciembre asistirá al US Junior Open de la especialidad.

Con 14 años de edad de los cuales siete tiene jugando squash, Camila Viveros Andrade destacó la organización del Nacional en Boca del Río, en donde afirmó sentirse contenta por su título en la categoría Sub 15 femenil.

“Trabajamos demasiado para lograr títulos, me parto el alma todos los días pero aquí estamos ganando”, precisó la jugadora xalapeña.

Integrante del Club Insurgentes 100 en la capital del Estado, Camila Viveros reveló que seguirá con sus entrenamientos con el objetivo de mejorar en los errores cometidos en el Nacional, aunque afirmó que va por el buen camino cosechando victorias.

“El torneo estuvo tenso, la final no fue fácil como todas, después de subir categorías no es fácil nada. Todos los días se tiene que trabajar mucho. Juego mucho mejor, tengo que mejorar más. Me exijo cada vez más”, expresó.

Jaguares de la UX se alista para visitar a Anáhuac Norte

Exitosa la cuarta edición de la Copa Veracruz 2019

Camila Viveros quien es entrenada por Miguel Velázquez, señaló que cada torneo es importante, “los jugadores se foguean mucho y vamos agarrando nivel, se nos quita el nervio y nos acostumbramos a torneos nacionales e internacionales”.

La jugadora xalapeña elogió el buen estado en que se encuentran las canchas de squash del Centro de Raqueta de Boca del Río, “están muy padres las canchas, las compusieron muy bien y me gustaron”.

Informó que continuará con sus entrenamientos de cara a competencias internacionales en los próximos meses, “vienen los internacionales que son los US Jr en diciembre en Estados Unidos. Estamos viendo si vamos a ir, esperemos que sí. Luego están los British Junior Open que son en Inglaterra el próximo año”.

Y agregó “La presión de mejorar siempre va estar porque tienes que seguir con más triunfos, es complicado porque vas subiendo de categoría. Es importante que tanto física como mentalmente subas de nivel”.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ