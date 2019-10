Luego de lo acontecido en el Luis ‘Pirata’ Fuente donde los Tigres se aprovecharon de la protesta de los Tiburones Rojos para marcar en par de ocasiones, André Pierre Gignac, delantero de los felinos, aseguró que no tuvo la intención de hacer el gol.

“Nunca quise anotar este gol (la regué queriendo tirar en saque de meta) no es excusa, pura verdad”, fue el tercer punto de los siete que compartió en un texto que tituló “Las cosas como son”.

‘Bomboro’ abrió la carta con un mensaje de lamento por el problema que atraviesan los jugadores de los Tiburones Rojos, conjunto en el cual asegura tiene amigos. En el segundo asunto asegura que fue un “error y falta de comunicación”.

En el cuarto punto el francés espera que lo sucedido en el duelo contra los jarochos no sea algo que marque su carrera: “una vida llena de acciones deben de hablar más fuerte sobre mi persona que un hecho basado en un lamentable mal entendido”.

En el quinto ofrece una disculpa a los niños y aficionados que fueron testigos de lo sucedido en el Luis Pirata Fuente, el cual califica como un “trago amargo para todos”, pero también pide no perder de vista el verdadero problema del conjunto jarocho.

Gignac asegura al final de su texto que aprenderá de la lo sucedido y que el equipo regresará más fuerte: “Voy a seguir redoblando mi esfuerzo por ser mejor persona. Con toda mi sinceridad gracias por leerme”.

#Tigres le falló al #Veracruz y #Veracruz le falló a su afición………. si tigres no te cumplió lo que según… habias pactado ve y como hombres haz respetar la palabra a lo barrio, y si no mejor no te hubieras, presentado!….. esto lo viví como aficionado 🤬🤬

— MON/)RAGON (@LMondragon83) October 19, 2019