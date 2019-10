Gimnasta mexicana acusa a entrenadores franceses de violencia física

La gimnasta mexicana Elsa García vive una auténtica pesadilla desde que llegaron al equipo los entrenadores franceses Eric y Cecile Demay. La atleta nacional, a través de sus redes sociales, denunció el maltrato físico y psicológico por parte de los preparadores europeos durante el proceso selectivo para el Mundial y la Copa del Mundo que se celebró en Portugal.

La gimnasta fue descartada por la pareja de entrenadores para la final del all around en los Mundiales de Gimnasia, que se realizan en Stuttgart, Alemania.

#Gimnasia | 🎥 El sentir de @_elsagarcia_ tras los ataques físicos, psicológicos y verbales en su camino al Campeonato Mundial de #Stuttgart2019 y su deseo porque ninguna otra gimnasta mexicana vuelva a ser victima de una injusticia que termine con su sueño olímpico. @FMGimnasia pic.twitter.com/4M2tVXhjx5 — Claudia Ruiz (@YuyisRuiz) October 7, 2019

“Es algo muy triste que se den este tipo de injusticias en el deporte y hago el llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto y que ninguna otra gimnasta mexicana vuelva a sufrir las injusticias que he vivido”, expresó en un video que hizo llegar a los medios de comunicación.

Lamenta que de esta forma no tuvo oportunidad de pelar la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y más cuando el 21 de septiembre ganó la medalla de plata en barras asimétricas en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de Guimaraes, Portugal.

También denunció que su entrenador, Antonio Barraza, es víctima de la actitud de los entrenadores franceses, y, al mismo tiempo, ofreció un video donde se exhibe a Eric Demay dejar caer un disco de material sólido cerca de los pies de la gimnasta.

“Estas mismas agresiones fueron reflejadas para mi entrenador. Esto llevó a que tuvieran un acto de venganza personal y provocó que me dejaran fuera de la final de All Around. Más aún (se notó que me perjudicaron) cuando venía de ganar un segundo lugar en barras asimétricas en la Copa del Mundo de Portugal. Es algo muy triste que se viva esto en el mundo del deporte”, comentó.

Aquí un video de como se me avienta una pesa a los pies… Sin razón alguna. Más que el simple hecho de demostrar poder. https://t.co/MJguloAT0g — Elsa Garcia (@_elsagarcia_) October 7, 2019

