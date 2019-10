Frank Ribery suspendido tres jornadas en la Serie A italiana

El Juez Deportivo de la Liga de la Serie A italiana sancionó este lunes con tres jornadas de suspensión al francés Frank Ribery, del Fiorentina, por empujar a un juez de línea el domingo en el duelo que su equipo perdió contra el Lazio.

Oh dear…. Ribery what are you thinking?#FiorentinaLazio pic.twitter.com/hjYorg6SOv

— Val Migliaccio (@Val61) October 27, 2019