El Ajax de Edson Álvarez se aferra al liderato en Holanda

El Ajax del mexicano Edson Álvarez, logró en La Haya su tercera victoria seguida (0-2) y se aferró al liderato de la Liga de Holanda que este fin de semana alcanza la séptima jornada.

Cuatro días después de asaltar el estadio de Mestalla y vencer al Valencia en la Liga de Campeones, el conjunto de Erik Ten Hag logró su séptimo triunfo en la competición.

