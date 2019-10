Fidel Kuri explicó el tema contractual de los Tiburones Rojos

Durante un evento realizado por la Embajada de Qatar en México, Fidel Kuri, propietario del club, mencionó que la próxima semana liquidaría sus deudas con los futbolistas de Veracruz, por lo que no entiende “tanto alboroto” al respecto de los atrasos salariales que presenta con los integrantes del plantel.

“Tienen acuerdos conmigo, personales, y esos valen más, la próxima semana debe estar resuelto el tema. Son etapas que pasan, dinero que se pagó que no correspondía pagar y si me hizo un hueco en mis finanzas, uno se programa para no tener problemas y me tocó pasar por este bache y lo vamos a sacar”, señaló Kuri Grajales.

El empresario oriundo de la ciudad de Orizaba explicó la cuestión de los ‘dobles contratos’ que tiene con los jugadores y aseguró en algunos casos son compromisos de palabra pero que piensa respetar lo acordado con ellos.

“No es que no haya contratos, hay contratos que jugadores no quisieron firmar porque tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente y verbalmente los tenemos. Juegan, van a cobrar bien, el problema es que no los firmaron muchos y esas son las consecuencias, pero mi palabra vale más que un contrato. Ellos realmente van a cobrar. Estoy calculando que la próxima semana”, indicó.

Por otra parte, el dueño de los Tiburones Rojos responsabilizó a la Liga Mx y a la FMF por la crisis financiera que atraviesa la institución que dirige por los constantes cobros que le han exigido de pendientes económicos de otras administraciones.

“Todo lo que le está pasando al Veracruz fue ocasionado por la misma liga, la misma Federación Mexicana de Fútbol; simplemente no tiene por qué haber adeudos de (Rafael) Herrerías, de Mohamed Morales, de otros dueños de equipos que estuvieron antes que yo y pues me los cargaron a mí. Me ocasionó un desequilibrio, entonces es un tema que se provocó por pagar deudas que no me correspondían”, señaló el orizabeño en entrevista con Marca Claro.

