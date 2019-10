El ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz y actual elemento del Salamanca, Kristian Álvarez, se encuentra en el ojo del huracán tras mandar al hospital con un brutal codazo al delantero Álvaro Romero del Unionistas, quien sufrió una triple fractura en el pómulo.

Tanto el delantero español como el central mexicano saltaron en busca de la pelota sin embargo el ‘Patroncito’ brincó más alto pero después de saltar estiró su codo impactando con el rostro de su rival provocándole la fractura. Pese a la brutalidad de la acción, el ex jugador de Veracruz solo vio la amarilla.

De acuerdo a medios españoles, Unionistas denunció a Álvarez por el codazo que le propinó a Romero en el derbi, sin embargo, el mexicano dio la cara y habló sobre lo sucedido con la Cadena COPE.

La acción de Kristian Álvarez es una auténtica barbaridad. Es roja a todas luces. pic.twitter.com/gVKE6GzsJ0 — Carlos Cuervo (@carloscuervo95) October 7, 2019

“Yo hablé con Álvaro y con la persona que tenía que hablar. Son acciones de juego y no hay que hablar más del tema. El día que regrese a Salamanca nos vamos a juntar para tomar una picadita. Yo estoy bien con él. Tiene las puertas de mi casa abiertas, igual que yo las suyas”, dijo Álvarez quien jugó con los escualos durante un año y sumó 23 apariciones en Liga MX.

“Los dos disputamos el balón y es una circunstancia del juego. No sé si me hubiera sacado la roja. No he visto la jugada. Ellos pueden decir lo que quieran… Son cosas externas. Tampoco voy a decir si pita bien o no el árbitro. Podrán decir mil cosas”, añadió el zaguero.

Salamanca marcha en la novena posición del Grupo 2 con 10 puntos después de siete partidos disputados.

