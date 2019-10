Ex directivo de Querétaro denuncia corrupción de Gustavo Matosas

Zlatko Petricevic, ex directivo de los Gallos Blancos de Querétaro, aseguró que tomó la decisión de despedir a Gustavo Matosas de la dirección técnica de los queretanos debido a que se enteró que el estratega realizaba negocios con las contrataciones de futbolistas.

“Medio mundo me quiso comer cuando despedí a Matosas de Querétaro, hasta me dijeron que estaba loco. No podía llegar con ustedes y decir que corrí a Matosas porque me estaba comprando jugadores, porque estaba haciendo negocios entre Toño Rico (exdirectivo) y él, subía los precios de jugadores, vendía jugadores que valían 300 mil dólares a tres millones de dólares”, reveló Petricevic en entrevista con Mediotiempo.

Curiosamente, en el Apertura 2011, Gallos presentó a 19 nuevos jugadores previo al Apertura 2011, entre ellos Adolfo Bautista, jugadores que fueron avalados por Matosas para ese certamen.

“En el primer momento en que me dijo que quería todavía dos jugadores (más), cuando me enteré que ya estaba cobrando (por) unos jugadores y que se paga una cuota por jugador que supuestamente no son para el primer equipo, que eran para banca o la Segunda, pero la familia pagaba dinero”, expresó el croata.

Matosas fue cesado este lunes del San Luis, luego de la publicación de unos audios en los que presuntamente pedía comisión al representante Fernando Pavón por el fichaje del delantero Matías Britos mientras él dirigía al León.

