Edson Álvarez eligió el futbol antes que las drogas o la escuela

Edson Álvarez se sinceró y hablo de su etapa en México donde señaló que tuvo que escoger entre las drogas o el futbol para salir adelante.

“Para las personas en México, generalmente hay dos caminos: la escuela o las drogas. En mi caso, había 3 caminos: escuela, drogas o fútbol”, expresó para una entrevista colgada por las redes sociales del Ajax.

El canterano de las Águilas relató que no es de esos futbolistas que presumen todo lo que tienen mediante redes sociales pues aseguró que solo hace que sus seguidores no vivan sus propias vidas.

“A las personas con muchos seguidores en Instagram les gusta mostrar cuántos teléfonos, autos y casas tienen. El seguidor lo ve y solo piensa: eso es lo que quiero, dice mi vida menos por eso. También podría mostrar fácilmente mi auto y mi casa, pero eso no me gusta”, apuntó y agregó.

“Quizás haga que mis seguidores se sientan menos acerca de sus propias vidas, no quiero eso, trato de mostrar mi personalidad y no el estado que tengo. También agrego una lección de vida a cada foto. Uso Instagram para mis fanáticos, para mostrarles lo que siento y pienso. Pero no para mostrarles piensan que deberían querer mi vida. No quieres ser yo, eres tú mismo”, concluyó el mediocampista del Ajax.

Después de haber ganado la liga con el América, el canterano emigró a Europa para convertirse en el primer mexicano en portar la camiseta del Ajax, club más ganador de la liga holandesa quien ahora mismo se encuentra invicto en la presente temporada.

